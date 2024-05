Verso le elezioni amministrative di giugno I numeri dei Comuni al voto nel territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’8 e il 9prossimi si voterà in tresu cinque della Piana. A partire da quello più esteso territorialmente e più popoloso, tanto da annoverare il titolo di "Città" di Capannori. Poi i due più piccoli , come Montecarlo e Villa Basilica. Una curiosità. In tutte e tre le realtà in cui si andrà al, c’è già una sentenza: ci saranno tre sindaci diversi da quelli attuali. A Capannori Luca Menesini (in lista a sostegno del candidato sindaco Del Chiaro che se la dovrà vedere con Paolo Rontani, centrodestra e Nicoletta Gini, Capannori Popolare) ha terminato il secondo mandato. A Montecarlo Federico Carrara ha rinunciato per motivi personali e di lavoro dopo appena un mandato e lascerà spazio al vice Marzia Bassini, in giunta da anni ma alla sua prima corsa per diventare primo cittadino. Se la vedrà con il candidato di ...