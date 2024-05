(Di giovedì 16 maggio 2024) Maurizio Rossini, ad di Trentino Marketing, il Festival dell’Economia è divenuto un evento annuale atteso, un po’ come il Festival dello Sport o altre iniziative che caratterizzano Trento come polo attrattivo al di là dei flussi stagionali. Gli eventi di qualità fanno da traino al turismo, non è così? "Trento è unaallenata ad accogliere grandi eventi, ma per l’edizione 19 del Festival dell’Economia vogliamo che ogni appuntamento sia speciale. Il Festival è il luogo adatto “per chi vuole porsi le domande giuste”, ma vogliamo che diventiper farlae l’atmosfera del suo centro storico a. Allo stesso tempo questa è anche un’opportunità di crescita culturale per la nostra comunità. Quest’anno sono stati ...

Formia – YAL non è finito. Il Festival della Letteratura Young Adult di Formia avrà un’appendice di grande livello con l’ evento , organizzato dall’associazione LiberAutismo, di presentazione di “Come d’Aria” di Ada d’Adamo , per Elliot Edizioni, ...

"Un’occasione per far vivere la città a tanti ospiti internazionali" - "Un’occasione per far vivere la città a tanti ospiti internazionali" - Il festival dell'Economia a Trento diventa un evento annuale di grande impatto, offrendo un'ampia panoramica sulla realtà socio-economica internazionale. Attraverso incontri, panel e eventi speciali, ...

Al via il Festival internazionale. La Vernaccia è la ’regina ribelle’ tra i vini di San Gimignano - Al via il festival internazionale. La Vernaccia è la ’regina ribelle’ tra i vini di San Gimignano - Da oggi alle 9 in sala Dante, per quattro giornate, sarà protagonista il festival internazionale della Vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Fra degustazioni, laboratori e intrattenimento, spettacolo ...

Arezzo Wave, è record di iscrizioni: "Ma il Comune ci snobba sempre" - Arezzo Wave, è record di iscrizioni: "Ma il Comune ci snobba sempre" - Il presidente di Arezzo Wave Italia, Mauro Valenti, esprime la speranza che il Comune di Arezzo supporti il festival come altri eventi culturali. Con 886 iscrizioni, il festival registra un aumento de ...