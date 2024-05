Una pessima idea Il prof Pasquino boccia la mossa di Schlein | alimenta solo il suo ego

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Chi ha più da perdere in un confronto tv tra Giorgia Meloni ed Elly? Con questa domanda Alessandra Sardoni, conduttrice di Omnibus su La7, accoglie ilessor Gianfranconel corso della puntata del 16 maggio del talk show del mattino. Il politologo dà una risposta in cui prende di mira anche la leader del Partito democratico: “Perde l'informazione politica complessiva, sembra che il Paese si riduca ad una leader che ha il 28-30% e all'altra che ha il 20%. C'è il 50% di elettori non rappresentati in un duello televisivo. Per di più si svolge in una situazione in cui le elezioni sono multipartitiche proporzionali, a maggior ragione metà dell'Italia non riceverà informazioni su quelli che soni i partiti e i candidati che vorrebbero votare”. “In generale - prosegue- è una ...