Un rompighiaccio sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Questa esperienza vuole essere come unper sollevare il tema dell’autismo – chiarisce Elio –. La disabilità non va vissuta come un fattore di impedimento a realizzare la propria vita. I ragazzi dell’associazione Tortellante di Modena, ad esempio, cucinano tortellini che poi finiscono all’Osteria Francescana del pluristellato chef Massimo Bottura e sono ragazzi con gravi forme di autismo". "Anche noi come Elio e le Storie tese abbiamo il chitarrista con una disabilità, Cesareo – continua il bassista Faso –. Pur avendo sofferto molto per questo nella sua vita, è un grandissimo chitarrista. A noi basta quello. Questa è inclusione".