Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 12 | 10

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio durante i numerosi interventi compiuti a Verona a partire dalla tarda serata di ieri per l’allerta meteo i vigili del fuoco hanno recuperato nella zona del Boschetto il corpo di un uomo Sono in corso accertamenti sull’identità per verificare se si tratti della persona che la scorsa settimana si era gettata nell’adige per sfuggire alla polizia dopo un tentato furto al bar nei giardini dell’ex Arsenale spese detraibili non più in quattro ma in 10 anni stretta sulle ristrutturazioni con rimborso che dal 2028 scende al 30 per cento deroghe per i comuni terremotati e le ONLUS dopo il delibere in commissione oggi il decreto superbonus attende l’ok dell’aula del Senato col voto di fiducia il premier slovacco Robert fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la ...