Tridico | Furia ideologica contro gli ultimi Per compiacere i falchi in Ue

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Rapporto annuale dell’Istat certifica che in Italia la povertà assoluta ha raggiunto i livelli più alti dal 2014. Pasquale, ex presidente dell’Inps e candidato 5 Stelle in Ue, quanto incide su questo dato la cancellazione del Reddito di cittadinanza e quante sono le colpe del governo? “Sicuramente la cancellazione del Reddito di cittadinanza ha influito su questo dato record. L’Assegno di inclusione, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, ha visto ridotta la platea dei beneficiari di quasi 1 milione di famiglie, ma la cosa che ritengo più preoccupante è il senso di rassegnazione di queste persone che vivono in questa condizione di indigenza. Questo governo non sta costruendo nessuna possibilità di riscatto e sta piano piano smontando quell’ascensore sociale che è stata la forza del nostro boom economico degli anni 60’ e 70’. Con una ...

