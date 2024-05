I fatti risalgono alla scorsa estate, quando un ragazzo in monopattino è stato accostato da un'auto e gambizzato. Dopo mesi d'indagine, e nonostante l'omertà che ha circondato l'episodio, è stato arrestato il presunto autore del Tentato ...

La donna sfuggita al marito che ha cercato di ucciderla a Sermoneta ha raccontato ai carabinieri com'è riuscita a salvarsi: "Mi sono finta morta ". Entrambi sono ancora in prognosi riservata.Continua a leggere

Filippo Turetta: le 75 coltellate a Giulia Cecchettin e un'app per spiarla - Filippo Turetta: le 75 coltellate a Giulia Cecchettin e un'app per spiarla - mentre lei stava tentando di fuggire nella zona industriale di Fossò. È l'ipotesi sulla dinamica della morte che emerge dalle analisi medico-legali e scientifiche. La ricostruzione dell'omicidio ...

Accusa di tentato omicidio per l'uomo che ha accoltellato la compagna - Accusa di tentato omicidio per l'uomo che ha accoltellato la compagna - L'aggressione di via Roen: la donna è riuscita a scappare dall'appartamento e scendere nel cortile del condominio, dove ha chiesto aiuto ai vicini IL FATTO L'allarme di prima mattina LA GALLERY Le imm ...

Tentato omicidio nei confronti del guardiano del lido: arrestato un 21enne - tentato omicidio nei confronti del guardiano del lido: arrestato un 21enne - A Carovigno, nella tarda serata del 13 maggio, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni (Brindisi) hanno ...