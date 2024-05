Superbonus - via libera alla Camera Forza Italia vota la fiducia e smonta le opposizioni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Decretopassa, con 101 voti favorevoli e 64 contrari. La maggioranzalaal governo,compresa. Via, dunque, al cosiddetto "spalma-detrazioni" da 4 a 10 anni per le spese legate ai bonus edilizi sostenute dal 1 gennaio 2024 (da qui l'effetto retroattività), una misura fortemente voluta dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e sulla quale i forzisti hanno espresso molti dubbi. Niente strappo, però: viene prima il sostegno all'esecutivo. Previsto anche lo stop da gennaio 2025compensazione per le banche dei crediti da bonus edilizi con i contributi Inps e Inail. Introdotta, su input parlamentare e in particolare del presidente della commissione Finanze del Senato, ...

