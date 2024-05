Superbonus - in corso il voto di fiducia in Senato

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Terminate le dichiarazioni diinsul dl, in Aula è iniziata la chiama per la, posta ieri sul provvedimento dal governo. Il governo ha chiesto ieri ildi. A intervenire con la richiesta del governo è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Terminate le dichiarazioni di voto in Senato sul dl Superbonus , in Aula è iniziata la chiama per la fiducia , posta ieri sul provvedimento dal governo. Il governo ha chiesto ieri il voto di fiducia . A intervenire con la richiesta del ...

Superbonus: Senato approva, passa alla Camera - Superbonus: Senato approva, passa alla Camera - (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di ...