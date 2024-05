Somministrati un po’ meno precari Accordo sulle prime assunzioni alla St Microelectronics di Agrate

(Di giovedì 16 maggio 2024) I dipendenti di Adecco potranno essere assunti in ST, dove lavorano con un contratto di somministrazione. Nei giorni scorsi NIdiL Cgil e Felsa Cisl, organizzazioni sindacali che hanno lo specifico compito di rappresentare le forme di lavoroo, compresa la somministrazione da parte delle agenzie per il lavoro, hanno incontrato in cinque assemblee, una per turno, 85 lavoratori attualmenteda Adecco a ST, la multinazionale franco-italiana attiva nelle tecnologie digitali, che ha nel sito diBrianza il più grande insediamento industriale della provincia di Monza e Brianza, con circa 5mila addetti, oltre all’indotto. Cgil e Cisl sono presenti dal 2019 tra ida Adecco in ST, con i loro delegati aziendali, e le recenti assemblee avevano appunto lo ...

