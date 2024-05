Senato | Toniato nuovo segretario generale - prende posto Serafin

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Federicoè ildel. E’ quanto deliberato dal consiglio di presidenza di Palazzo Madama, guidato dal presidente Ignazio La Russa, che aveva già pronella seduta di martedì scorso il nome di, attuale vice, per succedere a Elisabetta, che ha ricoperto l’incarico dia partire dal 2011. Classe ’75, padovano,è entrato inper concorso nel 2000, con il ruolo di consigliere parlamentare. Con Mario Monti presidente del Consiglio viene chiamato a Palazzo Chigi come vice, poi rientra in ...

La lezione di La Russa: pur di non sostituire un uomo, meglio inventare una carica in più per una donna - La lezione di La Russa: pur di non sostituire un uomo, meglio inventare una carica in più per una donna - La soluzione trovata dal presidente del senato per evitare la gaffe di nominare segretario e vicesegretari uomini è stata quella di inventare una carica aggiuntiva. Per altro, senza un’area da presied ...

Palazzo Madama, ipotesi segretario ma “a scadenza” - Palazzo Madama, ipotesi segretario ma “a scadenza” - Manca solo l’ufficialità, ma la decisione è presa: Federico toniato è il nuovo Segretario generale del senato al posto di Elisabetta Serafin in carica dal 2011 (e da ieri presidente di Saipem). Gioved ...

Le notizie di oggi. Le news dei principali siti e quotidiani italiani - Le notizie di oggi. Le news dei principali siti e quotidiani italiani - Le news del giorno. Abbiamo selezionato per voi le ultime 5 notizie pubblicate oggi dai principali siti e quotidiani italiani d'informazione.