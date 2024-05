(Di giovedì 16 maggio 2024) Un uomo di 22 anni, campano di Afragola, colpiva in tutta Italia servendosi di “preghiere all’Arcangelo, sabbia nera e sale benedetto”: denunciato dai carabinieri di Verbania per estorsione

“Se non mi paghi dico a tuo marito che hai l’amante”. Così il cartomante di TikTok estorceva migliaia di euro alle donne in crisi sentimentale - “Se non mi paghi dico a tuo marito che hai l’amante”. Così il cartomante di TikTok estorceva migliaia di euro alle donne in crisi sentimentale - Un uomo di 22 anni, campano di Afragola, creatore del profilo “Cartomanzia e tarocchi” estorceva denaro alle vittime tra preghiere all’Arcangelo, sabbia nera ...