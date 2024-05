Roberto Salis | Ringraziare? Macché - provo rabbia Da Tajani e Nordio nessun aiuto concreto

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: la svolta è arrivata in giornata, dopo che i giudici di Budapest hanno accolto il ricorso per la detenzione fuori dal carcere. Un passo in avanti nell'intricata vicenda della professoressa monzese di 39 anni ...

Ilaria Salis esce dal carcere: farà i domiciliari in albergo. Esultano Bonelli & Co. - Ilaria salis esce dal carcere: farà i domiciliari in albergo. Esultano Bonelli & Co. - Contrordine, compagni. Il dittatore più perfido tra i perfidi, quel Viktor Orban grande amico di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha deciso di ...

I fatti del 16 Maggio: attentato a Robert Fico, Salis ai domiciliari - I fatti del 16 Maggio: attentato a Robert Fico, salis ai domiciliari - E' il 16 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali. • Il premier slovacco ...

AVS – ALLEANZA VERDI E SINISTRA * ILARIA SALIS: FRATOIANNI E BONELLI, «SIAMO FELICISSIMI, ORA DA BUDAPEST A BRUXELLES PER LA DEMOCRAZIA» (VIDEO) - AVS – ALLEANZA VERDI E SINISTRA * ILARIA salis: FRATOIANNI E BONELLI, «SIAMO FELICISSIMI, ORA DA BUDAPEST A BRUXELLES PER LA DEMOCRAZIA» (VIDEO) - Angelo Bonelli, di EuroTalk – il format prodotto dalla redazione videogiornalistica di Alanews in vista delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno – commenta a caldo la notizia degli arresti domiciliari ...