Reggia di Caserta - pubblicato il nuovo bando di valorizzazione partecipata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoildidelladi. Operatori del mondo artistico e culturale possono presentare le proprie proposte per far parte del programma di attività didelladiche avranno luogo da settembre 2024 a febbraio 2025. Il Museo promuove la sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio per sviluppare contenuti culturali in un’ottica di partecipazione, sperimentazione e innovazione, stimolando forme di progettualità condivisa. Le iniziative avranno luogo nel Palazzo reale, nel Parco reale e all’Acquedotto carolino. Le attività dovranno essere coerenti alla missione del museo. Potranno essere ...