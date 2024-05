(Di giovedì 16 maggio 2024) Dalle lezioni teoriche in classe, alledidi. È stata un’esperienza decisamente insolita quella vissuta daglideldiche frequentano il corso “Sperimentazione in”. Il 14 maggio sono decollati dallo stabilimento didi Cascina Costa (Varese) adi dueAW169 e AW189 per condurre dellenell’ambito della controllabilità e della stabilità statica. Questa è solo l’ultima delle collaborazioni tra il gruppo– attivo in ambito di aerospazio, difesa e sicurezza – e il corso di Ingegneria aeronautica del. Per l’anno accademico ...

È partito da via Padova poco dopo le 15 il corteo delle associazioni che, come quasi ogni sabato sfilano per Milano in solidarietà al popolo palestinese. Questa volta però alla manifestazione hanno partecipato anche gli studenti della Statale . Alla ...

Gli studenti del Politecnico di Milano si uniscono alle manifestazioni contro le collaborazioni universitarie con Israele, che si stanno svolgendo in diverse città italiane, europee e internazionali. In via Padova è stato organizzato un corteo ...

Politecnico di Milano, otto studenti decollano a bordo degli elicotteri di Leonardo: “Prove di volo” - politecnico di milano, otto studenti decollano a bordo degli elicotteri di Leonardo: “Prove di volo” - Alcuni allievi del corso di Ingegneria aeronautica sono saliti a bordo di due velivoli per condurre delle prove nell’ambito della controllabilità e della stabilità statica ...

Sono ormai più di cento le tende in Università statale a Milano per sostenere la Palestina - Sono ormai più di cento le tende in Università statale a milano per sostenere la Palestina - E' il gruppo più numeroso delle Università di milano quello alla Statale, in via Festa del Perdono, dove sono ormai cento le tende piantate nel grande cortil ...

I pro Palestina accampati con le tende anche davanti alla Bicocca. La protesta adesso è davanti a 3 università milanesi - I pro Palestina accampati con le tende anche davanti alla Bicocca. La protesta adesso è davanti a 3 università milanesi - Nella sede centrale della Statale le tende occupano tutto il corridoio di fronte all’aula magna e i pianerottoli che sovrastano l’atrio, con l’università che si affanna a spostare altrove gli eventi i ...