Philip Platek ringrazia tutti per la salvezza I tifosi | Ora c’è la fiducia da riconquistare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidenteè tornato a far sentire la sua voce, per mezzo del sito ufficiale del club, esternando le sue impressioni sull’impresa dellarealizzata da mister D’Angelo e i suoi uomini. "Ho aspettato qualche giorno prima di rilasciare dichiarazioni - ha spiegato -, perché credo fosse giusto lasciare spazio alle parole e alle immagini dei protagonisti della fantastica rimonta in campionato, culminata con l’entusiasmante vittoria contro il Venezia, che ci ha permesso di festeggiare l’obiettivo che ci eravamo prefissati a gennaio, dopo un inizio sicuramente difficile e non in linea con le aspettative di tutt". "Vogliore ogni singolo giocatore per aver dato sempre il massimo - ha continuato -, senza mai mollare, anche quando la strada sembrava essere una salita particolarmente ripida, ...