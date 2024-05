Obesità bambini - numeri allarmanti in Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 16 maggio 2024)in:due minori su 10 sono in sovrappeso. A dirlo è l’Iss, che lancia un allarme ulteriore: un bambino su 10 è obeso. Una serie di fattori, dagli errori alimentari alle cattive abitudine, dal consumo basso di frutta e verdura agli eccessi, passando per il poco movimento. Iraccolti dalla ricerca dell’Iss spaventano: nel nostro Paese, il 19% deie delle bambine tra gli 8-9 anni è in sovrappeso mentre il 9,8 % è obeso, compresi casi di bambine econgrave, pari al 2,6%. È ciò che viene a galla dai dati relativi al 2023 di ‘OKkio alla Salute’, il sistema di sorveglianza nazionale del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto superiore di sanità. Un protocollo che ...