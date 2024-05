Nuovo centro sportivo Napoli - prende piede un’ipotesi a sorpresa | trattativa in corso

(Di giovedì 16 maggio 2024)del, riflessioni sul luogo sul quale costruire la nuova casa degli azzurri: spuntaQuest’estate De Laurentiis dovràre una serie di decisioni decisive per il prossimo futuro della società partenopea. e non si tratta solo di decisioni di tipo tecnico, vedi l’allenatore, il direttoreo il futuro dei calciatori in squadra. Sarà importante capire se De Laurentiis riuscirà a mantenere le promesse di costruire une unstadio per il club e per la città. Entrambe le questioni sono divenute abbastanza spinose con il tempo. Il patron azzurro è atteso da settimane stracolme di impegni. Per quanto ...

Il Bologna è qualificato in Champions League , l'inno risuona al centro sportivo : caroselli in città e piazza Maggiore invasa da tifosi rossoblù.Continua a leggere

Il sole, a Monza, tramonta nel raggio di poco più di un chilometro . Lo fa adagiandosi sull’acuto di un fischietto, sui decibel delle urla motivazionali degli allenatori, o per un gol in partitella di futuri campioni, che a quell’ora corrono per ...

Napoli, De Laurentiis prova a riaprire la trattativa per restare a Castel Volturno - Napoli, De Laurentiis prova a riaprire la trattativa per restare a Castel Volturno - Ma c’è un Napoli che è rimasto ancora quello ancorato al passato, vecchio nella dimensione: nulla è stato mai investito per un centro sportivo, per lo stadio di proprietà, per realizzare la squadra ...

Circolo Canottieri: grande successo per il secondo "Meet-In Piediluco" - Circolo Canottieri: grande successo per il secondo "Meet-In Piediluco" - I valori dello sport in primo piano Durante la manifestazione sono state ... Gli imminenti lavori di restyling del centro remiero, congiuntamente alle dichiarazioni del Presidente Fabio Paparelli, ...

Elezioni Gavirate. Il confronto dei candidati sindaci con i commercianti: «Decoro urbano, sicurezza, parcheggi, turismo, eventi le priorità» - Elezioni Gavirate. Il confronto dei candidati sindaci con i commercianti: «Decoro urbano, sicurezza, parcheggi, turismo, eventi le priorità» - La sera del 15 maggio Gianni Lucchina (Vivere Gavirate) e Simone Foti (Gavirate s'è desta) hanno esposto ai negozianti i loro programmi per un settore strategico della città. Assente Massimo Parola (G ...