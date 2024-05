Nelle carte le pressioni di Spinelli su Bucci per il Terminal Rinfuse

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le grandi opere a Genova, dove sindaco è ancora Marco, andranno avanti, nonostante lo tsunami giudiziario che ha portato il governatore Giovanni Toti ai domiciliari. A dirlo ieri il ministro Pichetto Fratin, per il quale “le gestioni commissariali continueranno. Ora stiamo facendo la valutazione giuridica nell’immediato, ma non dovrebbero esserci assolutamente problemi”. Le opere a rischio In ballo ci sono lo spostamento del rigassificatore Golar Tundra (per quest’opera Toti è commissario); il tunnel subportuale; lo scolmatore del Bisagno. Ma, soprattutto, c’è la nuova Diga Foranea, opera da 1,3 miliardi, il cui primo cassone dovrebbe essere posato a fine mese. Per quest’opera commissario resterà il sindaco di Genova,, ma in molti pensano che l’avvio dei lavori slitterà, anche in considerazione dei pesantissimi rilievi dell’Anac ribaditi ...

