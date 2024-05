NBA Playoff 2024 | i Boston Celtics vanno in finale di Eastern Conference - Mavericks sul 3-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Isono i primi qualificati per una delle due finali di, in questo caso la. INBA vedono la franchigia del Massachusetts continuare la caccia al diciottesimo titolo della storia, e lo fanno con una vittoria molto netta sui Cleveland Cavaliers 113-98. Rotazioni accorciate, un lento ma progressivo andare e tutto il quintetto in ottima forma: sono questi i segreti che portano iad avere quasi sempre il controllo della situazione. In particolare, dal 40-46 in favore dei Cavaliers, arriva la fiammata che cambia la partita, con Jayson Tatum e Al Horford che spingono con le loro doppie doppie da 25 e 10 e 22 e 15 in termini di punti e rimbalzi. Non sono sufficienti per i Cavs i 33 di Evan Mobley, che fino alla fine tiene i suoi più vicini ...