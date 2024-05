Napoli rialzati e Pedala

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si sentono e si rincorrono tante voci… sicuramente bisogna farsi trovare pronti,merita di più e subito– Bisogna rendere granitiche le nostre certezze, per me si deve ripartire dal Capitano. Un capitano per tutti e tutti per uno. Di Lorenzo ha pagato una flessione fisiologica, dovuta allo scarso impegno e rendimento anche degli altri compagni. È vero che molto dipende da diversi fattori Personalmente credo che Dillo sia un bravo ragazzo e che quest’anno se lo sia trascorso in sofferenza. Ho apprezzato quando a nome di tutti, sebbene poco citato, ad Empoli si sia preso la merda sotto la curva degli ultras. Di Lorenzo ha giocato ininterrottamente da 5 anni, 230 partite con la maglia dele la ciliegina di 15 reti. Numeri impressionanti, si sappia che Dillo non è mai andato sotto le 42 presenze in stagione ...