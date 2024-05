Maltempo Nord Italia - è ancora allerta | emergenza in Lombardia e Veneto

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilsferza il. Temporali, nubifragi, esondazioni, frane e smottamenti hanno riguardato diverse regioni. E, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata anche per la giornata di oggi giovedì 16 maggio,arancione su parte die Friuli Venezia Giulia. Inoltre è previstagialla su

Milano, 15 maggio 2024 - lento ma progressivo ritorno alla normalità per la circolazione dei treni in Lombardia dopo le intense piogge che, durante la notte e nella prima mattinata di oggi, hanno colpito le infrastrutture ferroviarie causando ...

Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre al Nord è tornato il Maltempo con forti nubifragi . Per la giornata di domani, giovedì 16 maggio, la Protezione Civile ha ...

Maltempo: non è finita. Rischio di nuovi nubifragi al Nord giovedì 16 maggio - maltempo: non è finita. Rischio di nuovi nubifragi al nord giovedì 16 maggio - Dopo le alluvioni che hanno colpito soprattutto le province di Milano, Monza e Vicenza, le regioni del nord restano in allerta giovedì 16 a causa dell’intensa perturbazione (la n.5) che porterà ancora ...

Maltempo a Milano, preoccupa ancora il livello del Lambro - maltempo a Milano, preoccupa ancora il livello del Lambro - Sono 200 gli interventi che i Vigili del Fuoco hanno portato a termine dalle 8 di ieri mattina. Ancora allerta per la situazione meteo a Milano e provincia ...

Notte di paura, maltempo e danni - Notte di paura, maltempo e danni - Vigili del fuoco al lavoro in tutta la regione per il maltempo che da ieri mattina ha colpito il nord Italia e il Veneto. Richieste di soccorso soprattutto per allagamenti, smottamenti e piante ...