L’intimità spudorata e autentica condivisa dai ritratti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Che cos’è un ritratto? Il ritratto non è solamente la rappresentazione di un viso. Alcuni fotografi scelgono di accompagnare la persona passo dopo passo, clic dopo clic per cercare di rappresentare il più possibile la realtà. Altri preferiscono il confronto, il faccia a faccia, la contrapposizione tra l’immagine che colui che viene ritratto vuole dare di se stesso e l’immagine che il fotografo vuole creare di lui. «Il ritratto», racconta Lucrezia Testa Iannilli, «non racconta mai una verità, ma la dice lunga su tante, a volte troppe, cose. Quando guardo il soggetto so già che sarà altro quando scatterò e, per questo, mi preparo a conoscere qualcuno di diverso da quello che ho vicino. Il bello è che spesso è proprio il soggetto a non riconoscersi, a non essere pronto a se stesso». Il ritratto diventa un punto di vista, quello del fotografo. Courtesy of Lucrezia Testa IannilliIl ...