L’IA trova spazio anche in Google Play Protect e renderà più sicuro Android

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha reso noto di avere in programma il rilascio di un importante aggiornamento per. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Tutto

Android sarà in grado di rilevare se il telefono è stato rubato, scopriamo come - Android sarà in grado di rilevare se il telefono è stato rubato, scopriamo come - Un ulteriore passo in avanti verso un'esperienza utente più sicura e maggiormente attenta alla privacy, queste le principali novità in termini di sicurezza di google Android.

L’AI cambierà la ricerca su Google come la conosci: ecco come - L’AI cambierà la ricerca su google come la conosci: ecco come - Al google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori, google presenta nuovi strumenti basati sull'AI che puntano a rivoluzionare il modo in cui effettuiamo ricerche su Internet e usiamo i nostri sm ...

Wear OS 5: Google annuncia novità e promette più autonomia - Wear OS 5: google annuncia novità e promette più autonomia - Wear OS 5 tra i protagonisti dell'evento google I/O 2024 (seppur in minima parte): ecco le novità svelate da Big G.