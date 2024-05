Latina Quartiere Nicolosi - ordinanza del Sindaco per fronteggiare fenomeni di degrado urbano

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Con l’numero 99 del, l’amministrazione comunale diadotta misure urgenti perdinel. Le nuove regole, in vigore per 120 giorni, prevedono il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Nell’ambito del cosiddetto tavolo delle infrastrutture promosso dal prefetto Maurizio Falco per annunciare la realizzazione del nuovo ponte sul Sisto che collegherà i comuni di San Felice Circeo e Terracina, e per illustrare l’imminente ...

Latina – Negli ultimi tempi, il quartiere Pantanaccio a Latina è stato teatro di un aumento significativo dei furti in abitazioni, mettendo in allarme i residenti e le autorità locali. Recentemente, una banda di Ladri è riuscita a compiere un colpo ...

Degrado al Nicolosi di Latina, ordinanza del sindaco Celentano - Degrado al Nicolosi di latina, ordinanza del sindaco Celentano - l’amministrazione comunale di latina adotta misure urgenti per fronteggiare fenomeni di degrado urbano nel quartiere Nicolosi. Le nuove regole, in vigore per 120 giorni, prevedono il divieto di ...

Bimbo di un anno gattonava su una strada di notte in Argentina - Bimbo di un anno gattonava su una strada di notte in Argentina - Secondo il portale Tn, gli agenti di polizia erano impegnati in un pattugliamento quando si sono imbattuti nel piccolo nel quartiere di Villa La Lonja. Il bimbo è stato avvolto in una coperta e grazie ...

Finti tecnici del gas in azione a Latina, una donna li mette in fuga: «Spingevano la porta per entrare» - Finti tecnici del gas in azione a latina, una donna li mette in fuga: «Spingevano la porta per entrare» - L’ultimo episodio è avvenuto sabato nel quartiere Q4 di latina. Due persone bussano alla porta di un appartamento: «Signora siamo i tecnici del gas, dobbiamo verificare se ...