La tradizione siciliana del pane con la meusa

Pallavolo Mercato – Simone Lombardo è il nuovo libero della Saturnia Acicastello - Pallavolo Mercato – Simone Lombardo è il nuovo libero della Saturnia Acicastello - Simone Lombardo è un nuovo giocatore della Cosedil Saturnia Acicastello. Originario di Fiumefreddo di Sicilia, classe 1995, Lombardo nell’ultima stagione ha giocato con l’Avimecc Modica, disputando il ...

Giornata della Ristorazione: eventi anche a Messina - Giornata della Ristorazione: eventi anche a Messina - alcuni di loro difatti si occuperanno di far rivivere alcune tradizioni messinesi: il ristorante ‘Fellini’ a piazza Duomo e il ristorante ‘Il Siciliano’ in via Garibaldi cucineranno Pesce stocco alla ...

Simone Lombardo è un nuovo giocatore della Cosedil Saturnia Acicastello - Simone Lombardo è un nuovo giocatore della Cosedil Saturnia Acicastello - Da siciliano sento una responsabilità maggiore, perché Catania è simbolo della pallavolo siciliana, ha una tradizione importante, e io non vedo l’ora di iniziare”.