La locandiera Mirandolina Vita in canzoni d’amore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un classico del teatro italiano incontra la tradizione cantautorale italiana: a Friburgo, l’anteprima di La– A long play, produzione del Centro Teatrale Bresciano. L’opera sarà presentata in anteprima in Svizzera, nell’ambito del Festival “I libri sulla scena”, come evento conclusivo della rassegna culturale che promuove la lingua italiana attraverso il teatro (in programma dal 15 al 27 maggio 2024 in sei città della Svizzera), lo spettacolo sarà in scena il 27 maggio alle ore 18 al Collège Saint-Michel di Friburgo (Rue St Pierre-Canisius, 10; ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). Interprete sarà la cantautrice Mille, tra i protagonisti dell’edizione 2024 del Concerto del primo Maggio al Circo Massimo a Roma, insieme al duo La Scapigliatura, Targa Tenco nel 2015 come migliore opera prima, già autori delle musiche per lo spettacolo ...