La fiaccola delle Olimpiadi della Valdinievole è stata accesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) La fiamma olimpica a Montecatini per le tanto attese. Centianaia di ragazzi hanno accolto ieri mattinal’accensioneolimpica in piazza del Popolo a Montecatini, i giovani si sono ritrovati di fronte allo stabilimento termale Tettuccio e l’hanno accompagnata in allegro corteo per tutto il viale Giuseppe Verdi, sino al braciere. Sei gli istituti comprensivi coinvolti nella manifestazione organizzata da GS Eventi che ha coinvolto oltre 600 bambini dai 6 ai 13 anni, dunque dalla prima elementare alla terza mediascuole che hanno aderito all’iniziativa e cioè l’istituto Chini Montecatini, l’istituto Galilei Pieve a Nievole, l’istituto Cavalcanti Borgo a Buggiano, l’istituto Andreotti Pescia, l’istituto Ferrucci di Larciano. Una terza ...