Judi Dench e i trigger warning | Se sei così sensibile - lascia perdere

(Di giovedì 16 maggio 2024), intervistata dal Radio Times Magazine, ha commentato la pratica del "", valida per il teatro come per il cinema e la tv: avvisi per contenuti che possono turbare gli spettatori. "Non penso che uno dovrebbe essere preparato".

