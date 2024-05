Jessica Biel parla di ciclo mestruale ai figli | ecco il libro per bambini sulle mestruazioni

(Di giovedì 16 maggio 2024)lo definisce “un vero e proprio caso”,ndo di A Kids Book About Period, ilche l’attrice e produttrice ha realizzato con la socia Michelle Purple in collaborazione con A Kids Co. e period.org, organizzazione non profit globale che si impegna a eliminare la period poverty e lo stigma mestrual. Il tema, come è facilmente intuibile, sono proprio le, argomento ancora spesso tabù, e ilè indirizzato alle generazioni di giovanissimi. A Kids Book About Periodse la dottoressa Nikki Kanani scrivono un manuale pere bambine che insegni loro are di ...

Jessica Biel parla ai figli del suo ciclo. E vuole che più persone facciano altrettanto - Jessica biel parla ai figli del suo ciclo. E vuole che più persone facciano altrettanto - L’attrice, coautrice del nuovo libro A Kids Book About Periods («Un libro per bambini sulle mestruazioni»), ci parla del suo ciclo, di come affronta i giorni più dolorosi e di quello che gli uomini de ...

Notizie serie tv: Jessica Biel ed Elizabeth Banks su Prime Video; Steve Martin parla di Only Murders in the Building - Notizie serie tv: Jessica biel ed Elizabeth Banks su Prime Video; Steve Martin parla di Only Murders in the Building - Notizie serie tv: Jessica biel ed Elizabeth Banks su Prime Video; Steve Martin parla di Only Murders in the Building ...

The Better Sister: Elizabeth Banks e Jessica Biel nelle vesti di sorelle in un dramma familiare di Amazon - The Better Sister: Elizabeth Banks e Jessica biel nelle vesti di sorelle in un dramma familiare di Amazon - Ha deciso di scrivere il suo primo libro, Judgment Calls del 2003 ... La brillante coppia formata da Elizabeth Banks e Jessica biel darà vita ai personaggi in modo autentico, insieme a Olivia Milch, ...