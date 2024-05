Incaprettato dalla polizia Revocato il visto Usa a Falcinelli E lui annulla il ritorno in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Niente piùUsa per Matteo, il 25enne di Spoleto fermato a Miami e sottoposto all’hogtie – l’incaprettamento – per 13 minuti con mani e piedi legati tra di loro, nella cella di transito della stazione di. Il Dipartimento di Stato ha infattiil documento allo studente: è stata l’ambasciata americana a Roma a contattare telefonicamenteper comunicargli la decisione. Secondo quanto si è appreso si tratta di un procedimento amministrativo in seguito all’arresto del giovane, ma che arriva a distanza di quasi tre mesi dai fatti. L’episodio avvenne la notte tra il 24 e il 25 febbraio davanti a uno strip bar ma è emerso solo dieci giorni fa con la pubblicazione dei video delle bodycam degli agenti da parte del Quotidiano Nazionale che ha sollevato l’opinione ...

