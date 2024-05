In auto undicimila euro in rossetti rubati Due bergamaschi nei guai

(Di giovedì 16 maggio 2024) Uno scatolone disistemato sul sedile posteriore della loroe per i duefermati dai carabinieri sono cominciati i. Martedì una pattuglia di carabinieri ha notato un’con a bordo due persone di 43 e 35 anni, noti per precedenti di polizia. I militari hanno seguito l’l’hanno fermata per un controllo. Sul sedile posteriore della vettura hanno notato uno scatolone all’interno del quale i militari hanno trovato 280 confezioni di rossetto di una nota marca per un valore complessivo di 11mila. I carabinieri hanno chiesto ai due di mostrare la ricevuto dell’acquisto, richiesta alla quale nessuno dei due ha saputo esaudire. Di lì il sequestro della merce e la denuncia per entrambi iper ricettazione. P.G.R.

Josh Carter Rossetti vs Massimiliano Varrese . Potrebbe sembrare l'annuncio di un in contro di box, non lo è ma ci siamo andati vicini. Il fatto è accaduto al termine della finale del Grande Fratello ed è stato ripreso dai presenti tra lo stupore ...

