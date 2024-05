Il Sestri pensa all’emergente Agostini L’Arezzo potrebbe puntare sull’esperienza di Braglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Rimini non è il solo a mettersi a caccia di un nuovo allenatore. Da giorni, restando tra le mura del girone B, un nuovo mister lo cerca proprio ilLevante. Chedecidere disull’ex allenatore della Lucchese, quello della scorsa stagione, Ivan Maraia. Ma ai liguri non dispiace nemmeno il tecnico della Primavera del Genoa, Alessandro. Insomma, i liguri stanno programmando il dopo-Barilari. Barilari al quale non mancano i corteggiatori considerando che a lui sembrano averto anche Pontedera (per il dopo-Canzi, appena passato alla Juventus Women) e Juventus Next Gen, ancora impegnata ai playoff. Anchecerca un mister considerando che Indianiprendere la via di Pistoia, in compagnia del direttore sportivo Giovannini. ...