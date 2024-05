Il governo taglia il Bonus ristrutturazione al 30% - quando scenderà e chi lo può usare

Entro quale data conviene fare lavori di ristrutturazione in casa (superbonus a parte) Le detrazioni in 10 anni rispetto agli attuali 4 per tutti i lavori ancora in corso creano tensione nella maggioranza di governo. Il Superbonus è materiale incandescente, non da oggi. Il nuovo emendamento governativo al decreto non fa altro che ...

Bonus ristrutturazione - anche l’inquilino può richiederlo (e anche se si trasferisce) Qualora abbiate sottoscritto un contratto d’affitto in qualità di inquilini è bene sapere che potete beneficiare del Bonus ristrutturazione per le spese sostenute per eseguire i lavori. L’Agenzia delle Entrate riconosce infatti anche all’inquilino ...