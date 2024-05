I pronostici di giovedì 16 maggio | Liga - Serie - Saudi Pro Leag -e, Eliteserien

Leggi tutta la notizia su ilveggente

Idi16: c'è l'andata dei playout diB, in campo ancheProue, Eliten e altri campionati. Inizia stasera la post season diB con l'andata dei playout tra Bari e Ternana: in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno a salvarsi sarebbero i rossoverdi, ecco perché i pugliesi dovranno dare il massimo al San Nicola spinti dal loro pubblico. Un risultato positivo è alla portata dopo gli ultimi segnali di risveglio, contro una squadra, la Ternana, che pur vincendo ha invece rischiato grosso con la Feralpisalò. Nellaspagnola la Real Sociedad in lotta per la qualificazione alla prossima Europa ...