Gli studenti del Liceo Federico Quercia alla Giornata dell’Europa

Firenze, 14 maggio 2024 – Per qualcuno è stato un incubo, per altri un sogno mai raggiunto, per alcuni un traguardo sudatissimo. Alzi la mano chi vorrebbe rivivere la Maturità . Ecco, oggi al liceo Galileo di Firenze a rispondere “presente” ...

Settant'anni dopo aver conseguito il diploma, Rita Giorgi, 89 anni, è tornata tra i banchi di scuola. Non per un disguido burocratico come nel film "Immaturi", ma per partecipare alla "Rimaturità" del liceo classico Galileo di Firenze. L'articolo ...