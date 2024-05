(Di giovedì 16 maggio 2024) Una mostra con le rielaborazioni in chiave moderna delle copertine deidi Italo(nella foto). Ma anche due incontri con autrici e letture, per grandi e bambini. Sono le iniziative proposte dalla biblioteca civica di Lissone. Da oggi a venerdì 31 ci sarà la mostra “Rivesti“, con le grafiche create daglidell’Istituto Meroni che rielaborano le immagini di alcunidel grande scrittore, a 100 anni dalla sua nascita. Sempre oggi, alle 21 in sala polifunzionale incontro con Elena Rausa che parlerà del suo romanzo “Le invisibili“. Sabato alle 15 la lettura-laboratorio per bambini “Gatto nero e gatta bianca“, martedì le “Letture da cani“ e martedì 28 Eleonora D’Errico con “La donna che odiava i corsetti“. F.L.

Gli studenti artisti ridisegnano i libri di Calvino - Gli studenti artisti ridisegnano i libri di calvino - Mostra a Lissone con rielaborazioni moderne delle copertine dei libri di Italo calvino. Incontri con autrici e letture per grandi e bambini alla biblioteca civica. Iniziative fino al 31/01. Una mostra ...

“Un castello di libri”, via al festival diffuso sette appuntamenti in giro per Voghera - “Un castello di libri”, via al festival diffuso sette appuntamenti in giro per Voghera - Domani lo scrittore di noir Bruno Morchio apre la kermesse, il poeta e critico letterario Giovanni Tesio chiude domenica ...

Testi e scrittori sono in arrivo a Torrita di Siena per Il Borgo dei Libri - Testi e scrittori sono in arrivo a Torrita di Siena per Il Borgo dei libri - TORRITA DI SIENA. Il centro storico di Torrita di Siena è pronto ad accogliere testi, scrittori, collezionisti e librai, sabato 25 e domenica 26 L’edizione n.10 dell’evento si svolgerà sabato 25 e dom ...