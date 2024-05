Giovanbattista Venditti a Succo d' Arancio | da campione di rugby a Team Manager della nazionale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come ve li immaginate i rugbisti? Grandi, grossi e arrabbiati? Noi did'abbiamo conosciuto iled abbiamo subito cambiato idea, perché lui è sì grande grosso, ma soprattutto gentile, capace di raccontare l'affascinante mondo dele di spiegarlo attraverso la sua storia. Raccontato da “Giamba”, come ama farsi chiamare, ildiventa una disciplina dalle regole semplici e adatta a tutti coloro che non hanno paura di dedicare tutto loro stessi a questo sport. Grazie alle sue parole abbiamo scoperto anche il mondo delal femminile, come si sente ora con il suo nuovo ruolo dae molto molto altro... ...

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 11 e domenica 12 maggio in tv - Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 11 e domenica 12 maggio in tv - Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 tornano in onda i programmi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio ...