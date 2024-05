Gianfranco Bonzi scomparso - ora si indaga per istigazione al suicidio | il custode si sarebbe tolto la vita

(Di giovedì 16 maggio 2024), l'uomoda Brera il 24 marzo scorso, potrebbe essersi suicidato in seguito a una truffa in cripto valute e a una forte delusione amorosa. Era convinto di essere fidanzato con la cantante Dua Lipa.

Sembrano esserci novità sul caso di Gianfranco Bonzi , il cinquantanovenne, custode in un palazzo di via Borgonuovo, in zona Brera a Milano, scomparso da sabato 23 marzo. L’uomo aveva lasciato la sua abitazione con un trolley e i documenti, ma ...

