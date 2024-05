Dl Superbonus - in corso voto di fiducia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 10.18 Inal Senato ildisul Decreto. Il governo ha posto la questione diieri nell'aula di Palazzo Madama dopo il via libera della commissione Finanze. Ilfinale è previsto oggi. Il testo scade il 28/5 e deve passare in seconda seduta alla Camera. Martedì la commissione aveva votato l' emendamento del governo, col sì di Italia Viva e Forza Italia astenuta.Non ha partecipato alPatton (Autonomie). Semaforo verde dunque alla norma "spalma-crediti" che li diminuisce in 10anni