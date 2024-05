Daniela Santanchè e i dipendenti di Visibilia | Avranno metà stipendio e lavoreranno al 100%

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) «Stiamo facendo l’accordo dove loroil 50% in meno del loromail». La voce è quella della futura ministra del Turismo, è il 27 novembre 2019, con lei c’è il compagno Dimitri Kunz. Si parla di, di bilanci e di difficoltà economiche. E, fa sapere il quotidiano Domani, c’è qualcuno che registra tutto. «Il primo gennaio 2021 siamo liberi, cioè nel senso, non ci sono più ammortizzatori sociali. Per cui come editori prenderemo le nostre decisioni», spiegava. Aggiungendo poi i dettagli dell’accordo raggiunto con i giornalisti di Visto, una delle riviste del gruppo. «Quindi hanno acconsentito a un nuovo contratto», sosteneva. I conti cambiano E poi, parlando di un’altra testata in difficoltà, aggiungeva: ...