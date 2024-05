Cyberbulli creano una chat per deridere e minacciare un ragazzino autistico | Ti faccio saltare in aria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Merate (Lecco) – Samuele (il nome è di fantasia) ha 15 anni. Frequenta le superiori in un istituto della provincia di Lecco, nel Meratese. È uno studente intelligentissimo, sopra la media. Samuele però soffre di un disturbo dello spettro, a causa del quale ha comportamenti stereotipati, come fisse e tic. Ai suoi compagni non interessa, non ci fanno neppure caso perché gli vogliono bene per come è, ma alcuni coetanei, che nemmeno conosce, se non di vista, lo hanno preso di mira da vigliacchi, protetti dall’anonimato di un numero di cellulare e di una. Lo hanno infatti inserito in un gruppo WhatsApp creato apposta per prenderlo in giro, deriderlo delle sue difficoltà, insultarlo, minacciarlo, colpirlo nel suo punto più debole, cioè gli amici di scuola, approfittando della sua ingenuità e della sua bontà. A svelare quanto successo a ...