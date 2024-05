Coppa Italia | vince la Juventus - perde Allegri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'ira funesta di Massimilianosi è abbattuta su tutto e su tutti nella notte che ha consegnato allalarendendonte anche la stagione dell'Anno Zero (copyright John Elkann). Vittoria meritata e per nulla scontata con finale choc. Protagonista il tecnico livornese, in uscita a breve malgrado l'anno di contratto rimanente. Prima la rabbia sorda scaricata sul quarto uomo e sul direttore di gara, colpevole di aver omesso un rigore netto che avrebbe chiuso prima la contesa. Poi la ricerca del designatore Rocchi in tribuna (i due si sono chiariti quasi subito tra sorrisi e abbracci). Il peggio, però, è arrivato poi perché si è consumata in campo e davanti agli occhi di tutti la rottura più clamorosa.ha allontanato il direttore sportivo Giuntoli ...