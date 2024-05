Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

(Di giovedì 16 maggio 2024) , identificate ottantadue persone di cui trenta con precedenti diNella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e l’ausilio di personaleLocale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio neidi Sana Teduccio e. Nel corso delle attività sono state identificate 82 persone, di cui 30 con precedenti di, controllati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 3 violazioni del CodiceStrada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

