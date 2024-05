Conte al Napoli - chiesti 8 milioni | quanto offre De Laurentiis

(Di giovedì 16 maggio 2024), l’allenatore ha formulato la sua richiesta economica a De: si comincia a trattare dagli 8di euro. Il tema più caldo in casaè senza alcun dubbio la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Sono sempre più insistenti le voci riguardo la trattativa che vede coinvolti Antonioe il club partenopeo. Deha individuato nell’ex Juve l’uomo adatto dal quale ripartire dopo una stagione fallimentare, che ha visto gli azzurri perdere malamente il titolo di campioni d’Italia conquistato solo un anno fa. D’altro cantoha voglia di rivalsa. Durante la stagione 2023\24 il tecnico si è preso un anno sabbatico. L’ultima esperienza al Tottenham, interrottasi anticipatamente nel marzo 2023, a ...

Il Napoli studia un nuovo colpo per rinforzare la rosa. La società avrebbe individuato un profilo importante per la nuova stagione. Proseguono le mosse del Napoli in vista della prossima stagione. La dirigenza vuole cancellare rapidamente la ...

Per Libero tra il Napoli e Conte la distanza sarebbe davvero minima. Per il quotidiano c’è l’intesa quasi su tutto, anche sugli aspetti economici. Conte disponibile ad accettare la proposta di un triennale a sette milioni a stagione . Manca la ...

Buongiorno, il Napoli ha presentato una grossa offerta. Cifre e dettagli - Buongiorno, il napoli ha presentato una grossa offerta. Cifre e dettagli - Secondo il Corriere dello Sport il napoli avrebbe presentato una grossa offerta economica al Torino per Alessandro Buongiorno.

Tra il Napoli e Conte ballano 2mln: il tecnico ha fatto una richiesta ad ADL - Tra il napoli e Conte ballano 2mln: il tecnico ha fatto una richiesta ad ADL - Resiste il nome di Antonio Conte, amico storico di De Laurentiis, con cui i contatti sono frequenti e diretti. Sul Corriere dello Sport si prova a fare il punto della trattativa col tecnico leccese: " ...

CDS - Napoli, offerta importante per Buongiorno, l'alternativa è Dragusin, i dettagli - CDS - napoli, offerta importante per Buongiorno, l'alternativa è Dragusin, i dettagli - Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità per la difesa del napoli sarebbe Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale gli azzurri avrebbero già formulato un'offerta importante: "Radu Dragusin, ...