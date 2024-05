Chi è Juraj Cintula - il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico

A poche settimane dalle elezioni Europee cresce il timore per il rischio di attentati dopo quello che è successo ieri in Slovacchia. Il primo ministro Robert Fico è stato colpito da cinque colpi di pistola durante un comizio e la sua vita è a ...

Si chiama Juraj Cintula ed è l'aggressore del premier slovacco Robert Fico . È lui l'uomo che ieri ha sparato ieri ad Handlova, vicino Bratislava, ferendo in modo grave il premier rieletto per la terza volta lo scorso ottobre. I motivi sono di ...

Robert Fico non è più in pericolo di vita ma è ancora grave - Robert Fico non è più in pericolo di vita ma è ancora grave - Leggi anche: L'attentatore di Robert Fico è juraj cintula, 71enne fondatore di un club letterario: possedeva legalmente una pistola “Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più ...

