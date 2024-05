Chef Rubio aggredito davanti alla sua abitazione a Roma | Mi hanno massacrato di botte - erano sionisti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 16 maggio 2024)sua: “” Gabriele Rubini, noto come, ha denunciato di essere stato brutalmenteda un gruppo di individui che ha definito “”. Le sue affermazioni sono state accompagnate dae foto dell’aggressione, condivise sui social media. Rubini, conosciuto anche per le sue posizioni pro Palestina, ha descritto l’attacco come un atto di terrorismo da parte di persone che ha identificato come sostenitori della causa sionista. Secondo il racconto di Rubini, gli aggressori loaspettato fuori dsuae ...