Campagnano Roma - prometteva vantaggi economici a donne in difficoltà in cambio di sesso | arrestato un funzionario comunale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Undel Comune di, 30 chilometri a nord dinei pressi dei laghi di Bracciano e Martignano, è statodai carabinieri con l’accusa di aver promessoinindi prestazioni sessuali. L’uomo, un 64enne, secondo gli investigatori avvicinava lein particolari situazioni di disagio eeconomiche, assicurando che avrebbe potuto aiutarle in virtù del proprio ruolo nell’amministrazione. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli ha emesso in tutto 7 misure cautelari, di cui 6 arresti, nell’ambito di una indagine di cinque mesi in cui sono emerse ...

Altre 5 persone in manette Avvicinava donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica in cambio di prestazioni sessuali. Per questo un funzionario 64enne del comune di Campagnano , alle ...

(Adnkronos) – Avvicinava donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica in cambio di prestazioni sessuali. Per questo un funzionario 64enne del comune di Campagnano , alle porte di Roma , ...

(Adnkronos) – Avvicinava donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica in cambio di prestazioni sessuali. Per questo un funzionario 64enne del comune di Campagnano , alle porte di ...

Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - Per questo un funzionario del comune di campagnano, alle porte di roma, è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Tivoli, i carabinieri della compagnia di Bracciano stanno ...

Allegri, addio alla Juve “Lascio una squadra forte” - Allegri, addio alla Juve “Lascio una squadra forte” - Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una ...

Sesso in cambio di favori per "aiutare" donne in difficoltà, 6 arresti. Tra loro anche funzionario della provincia di Roma - Sesso in cambio di favori per "aiutare" donne in difficoltà, 6 arresti. Tra loro anche funzionario della provincia di roma - Le accuse sono quelle di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ...