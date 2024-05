Campagnano di Roma - sesso in cambio di vantaggi economici | arrestato funzionario comunale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Altre 5 persone in manette Avvicinava donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di otteneredi natura economica indi prestazioni sessuali. Per questo un64enne del comune di, alle porte di, è statodai carabinieri di Bracciano che, su delega della Procura di Tivoli, hanno eseguito un'ordinanza

