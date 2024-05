Bullismo e cyberbullismo - cosa prevede la nuova legge

Roma, 15 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo . Il testo è passato all’unanimità con 232 favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento prevede ...

La voce di Iside. La storia di una diciottenne appassiona gli studenti: "Trovate esempi positivi" - La voce di Iside. La storia di una diciottenne appassiona gli studenti: "Trovate esempi positivi" - Teatro Manzoni gremito per la presentazione del libro di Claudia Conte. Promossa dalla Prefettura per sensibilizzare contro bullismo e ogni forma di devianza. .

